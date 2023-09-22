Британская бронетехника оказалась «отравлена» асбестом

Асбест — токсичное вещество, при контактировании с которым у человека могут развиться тяжёлые болезни дыхательный системы, могут быть поражены лёгкие, вплоть до смерти. И такая техника могла попасть на Украину.

«В общей сложности 2 699 единиц техники… содержат потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах. Однако не вся техника, в которой может присутствовать вещество, активно используется», — сказано в сообщении Минобороны Великобритании.