Британская бронетехника оказалась «отравлена» асбестом

16:41, 22 сентября 2023
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Британская бронетехника оказалась «отравлена» асбестомЧасть техники могла попасть на Украину
Пресс-служба министерства обороны Великобритании сообщила, что в 2600 единицах военной бронетехники, включая танки Challenger 2, БТР Bulldog и БМП Warrior, обнаружили материалы, содержащие асбест.
Асбест — токсичное вещество, при контактировании с которым у человека могут развиться тяжёлые болезни дыхательный системы, могут быть поражены лёгкие, вплоть до смерти. И такая техника могла попасть на Украину.
«В общей сложности 2 699 единиц техники… содержат потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах. Однако не вся техника, в которой может присутствовать вещество, активно используется», — сказано в сообщении Минобороны Великобритании.
Источник:Daily Express
Автор:Андрей КадуковТеги: