Британская компания экс-чиновника из РФ договорилась с Microsoft о сотрудничестве

Речь идёт о разработке платформы для управления автопарками, говорится на сайте компании. В её основу ляжет Microsoft Azure — именно она будет предоставлять автопаркам «расширенные возможности использования телеметрии и управления данными о машинах».

Представители Arrival отметили, что объём данных по каждому электробусу растёт на постоянной основе. А это означает, что на сегодняшний день не существует какого-либо «стандартизированного» способа управления ими.

Напомним, что у Arrival имеются офисы во многих странах мира, в том числе в США, Германии и России. Клиентом стартапа в том числе является оператор экспресс-доставки United Parcel Service (UPS).