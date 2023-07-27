Британская компания OneWeb обеспечит спутниковую связь для Космических сил США

Одним из основных претендентов на предоставление услуг широкополосной спутниковой связи, радиолокационных данных и навигации для Космических сил является оператор OneWeb. Кроме этой компании в число выигравших первую часть тендера вошли ARINC, Artel, Capella Federal, BlackSky, SES Space & Defense, Hughes Network Systems, Inmarsat Government, KGS, Intelsat General Communications, PAR Government, RiteNet, Satcom Direct Government, SpaceX, Trace Systems, UltiSat.

Все эти компании станут конкурентами за бюджет в $900 млн, который необходимо направить на развитие соответствующей инфраструктуры. Но наиболее «зрелой» спутниковой системой, развёрнутой в космосе, обладает OneWeb.