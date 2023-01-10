Британская компания Virgin Orbit провалила запуск космического спутника

В результате компания потеряла 9 спутников Минобороны Объединённого Королевства, Национального управления военно-космической разведки США и других ведомств. Акции компании рухнули на 24%.

Спутники запустили на специализированном Boeing-74-400 Cosmic Girl, но в полёте произошло некая аномалия, о которой сообщила Virgin Orbit. Полёт осуществлялся в рамках миссии Start Me Up.

Сообщается, что самолёт должен был набрать высоту и сбросить ракету LauncherOne со спутниками. LauncherOne имеет длину 21 м, массу — 30 т, две ступени и развивает скорость до 28000 км/ч. Как раз эта ракета и должна была вывести спутники на околоземную орбиту высотой около 500 км.

«Во время запуска двигателя второй ступени ракеты, когда ракета двигалась со скоростью более 17700 км/ч, в системе произошла аномалия, из-за которой миссия была преждевременно прекращена», — сказано в сообщении Virgin Orbit.