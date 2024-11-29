Наука и технологии
Опубликовано 29 ноября 2024, 19:17
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Британская компания запустит «уборщика» в космос

В 2026 году
Компания Astroscale UK, британская дочерняя структура японской компании Astroscale, готовится к одному из главных этапов в разработке сервиса для удаления спутников с орбиты. В начале следующего года будет проведен критический обзор проекта, в рамках которого планируется разработка аппарата, способного удалить спутник OneWeb с низкой околоземной орбиты в 2026 году.
Британская компания запустит «уборщика» в космос

© Ferra.ru

Сервис для программы ELSA-M (End-of-Life Services by Astroscale-Multiple) будет весить 500 килограммов и на данный момент находится на этапе «flatsat». На этом этапе компоненты устройства тестируются на столе в чистой комнате. Аппарат будет оснащен системой захвата, совместимой с магнитными док-станциями спутников OneWeb, которых насчитывается более 600.

Процесс разработки требует сложной работы с программным обеспечением и системами навигации, так как предстоит проведение множества операций по приближению к спутнику. Специалисты компании уверены, что этот проект откроет новые возможности для рынка удаления спутников с орбиты.

По словам Ника Шейва, управляющего директора Astroscale UK, команда из 40 человек активно работает над финальной настройкой алгоритмов и программного обеспечения. После завершения обзора проекта в 2025 году начнется интеграция всех подсистем аппарата, а запуск миссии ELSA-M планируется на вторую половину 2026 года.

Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
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