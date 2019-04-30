Британская полиция требует у жертв насилия доступ к смартфонам

В Великобритании вводятся новые правила при расследовании преступлений на сексуальной почве. Полиция Англии и Уэльса теперь требует от жертв изнасилований и других подобных преступлений предоставить доступ к смартфонам.

Полиция может проверить аккаунты в социальных сетях, фотографии и электронную почту. Если пострадавший отказывается от сотрудничества, то расследование дела могут приостановить или прекратить. Пострадавшим предлагают подписать «Форму согласия», в которых указано, что заявители и свидетели преступлений должны быть готовы предоставить полицейским доступ к своим цифровым аккаунтам. Ряд чиновников и пострадавших считают такие требования незаконными.

Подобные шаги предприняты, после того как 22-летний британец Лиам Аллан (Liam Allan) провёл два года под арестом в ожидании суда по ложному обвинению. Перед заседанием адвокаты обнародовали переписку подсудимого с пострадавшей, в которой та раскрывает свои фантазии с имитацией изнасилования и признаётся в любви. В результате, Аллана отпустили и он требует компенсации.