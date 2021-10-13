Британская семья хотела продать садовые статуи, которые оказались древнеегипетскими артефактами

Об этой истории рассказало агентство CNN. По словам источника, семья британцев обычная и ничем не выделяется среди множества таких же англичан. Они решили переехать в другое место, а перед этим продать, в частности, садовые статуи сфинксов, которые считали копиями скульптур 18 века. Сфинксы были выставлены на аукционе по цене $680 и $410 — у более дешёвого была отколота голова, которую хозяева благополучно прикрепили на место.

Во время торгов оказалось, что сфинксы — не копии, а подлинные скульптуры, что стало настоящим шоком для бывших уже владельцев. Причём специалисты назвали примерный возраст статуй — 5 тысяч лет. В итоге Международная художественная галерея приобрела статуи за 195 тысяч фунтов стерлингов — 19 млн рублей.