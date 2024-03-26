Британский стартап разработал растительную альтернативу винилу

Это нововведение, представленное компанией Evolution Music, не только поможет уменьшить использование пластика, но и поможет сэкономить энергию и время при производстве пластинок. Согласно исследованиям, переход к использованию биопластика позволяет сэкономить до 30% энергии и уменьшить время прессовки пластинок на 50%.

Прототипы новых пластинок уже прошли испытания, и эксперты отмечают, что качество звучания не уступает традиционным виниловым пластинкам. Кроме того, EvoVinyl менее подвержен статическому электричеству, что делает его менее магнитом для пыли.

Поддержка этой инициативы уже приходит со стороны известных музыкальных продюсеров и лейблов. Перспективы использования нового материала для других музыкальных форматов, таких как компакт-диски, также будут исследованы компанией Evolution Music.