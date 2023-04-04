Британская Virgin Orbit объявила себя банкротом

Объявление о банкротстве позволит продать компанию в кратчайшие сроки и «с максимальной стоимостью». Такую уверенность выразил гендиректор Virgin Orbit Дэн Харт. По его словам, в продаже по максимальной стоимости в компании уверены, потому что разработанная специалистами Virgin Orbit «передовая технология запуска будет иметь широкую привлекательность для покупателей».

«Несмотря на то что мы предприняли огромные усилия, чтобы улучшить наше финансовое положение и обеспечить дополнительное финансирование, в конечном счёте мы должны делать то, что лучше для бизнеса», — заявил Харт.