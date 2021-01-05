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Британские авианосцы Queen Elizabeth достигли начальной оперативной готовности
Это сделало их ещё ближе к полноценной боеспособности
В сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа Королевского военно-морского флота Великобритании Queen Elizabeth достигла начальной оперативной готовности.
Данный этап является очень важным на пути к достижению новейшим авианосцем типа Queen Elizabeth полноценной боеспособности, передаёт Naval News. Что означает «начальная оперативная готовность»? То, что все элементы группы (от истребителей до противокорабельного оружия) удалось успешно объединить и подготовить к эксплуатации.
Это чрезвычайно важная веха для HMS Queen Elizabeth, Королевского военно-морского флота Великобритании и всей страны. Достижение является свидетельством решимости нашего обслуживающего персонала и отраслевых кадров, продемонстрировавших первоклассный военный потенциал, которым обладает лишь горстка стран. Я желаю авианосной ударной группе заблаговременно начать ее первое оперативное развертывание в этом году.