Британские авианосцы Queen Elizabeth достигли начальной оперативной готовности

Данный этап является очень важным на пути к достижению новейшим авианосцем типа Queen Elizabeth полноценной боеспособности, передаёт Naval News. Что означает «начальная оперативная готовность»? То, что все элементы группы (от истребителей до противокорабельного оружия) удалось успешно объединить и подготовить к эксплуатации.