Британские эксперты высказались о мощи российского флота

Так, специалисты обратили особое внимание на то, какое именно вооружение продемонстрировала Россия в рамках дня ВМФ, проходившего 26 июля во многих городах России и на базе военно-морского флота страны в Сирии. Британские эксперты заявили, что в течение последних нескольких лет российские власти направили немалые усилия на модернизацию флота.

”Королевский флот Великобритании не способен противостоять Военно-морскому флоту России. В том числе и потому, что Великобритания в значительной степени сократила бюджет флота, а также рабочую силу”, - написал один из комментаторов под данным материалом на Daily Mail.