Британские хакеры начали атаковать детские сады

Опубликовано 08 октября 2025, 16:561 мин.
Британские хакеры начали атаковать детские садыНо их поймали
Британская полиция арестовала в Бишопс-Стортфорде двух семнадцатилетних юношей за несанкционированный доступ к компьютерной инфраструктуре и шантаж руководства детских садов Kido.
Злоумышленники осуществили кибератаку, в результате которой заполучили фото, имена и адреса около 8000 детей. Атака проводилась с использованием программы-вымогателя, о чем стало известно 25 сентября от ИБ-компании Action Fraud.
Преступники, действовавшие под ником Radiant, требовали выкуп в размере 600 000 фунтов стерлингов и разместили в даркнете 20 профилей детей, пытаясь вынудить Kido уступить их требованиям. Впоследствии они заявили о полном уничтожении всех скомпрометированных данных. Представитель Kido высоко оценил работу полиции и подтвердил их постоянное сотрудничество с правоохранительными органами.