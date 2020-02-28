Британские медсестры начали обучаться в виртуальной реальности

По мнению ученых, подобный подход может заметно помочь аспирантам и акушеркам научиться решать проблемы, с которыми они столкнутся в реальных условиях. На данный момент системой могут воспользоваться будущие работники педиатрических отделений, но уже до конца года планируется запустить курсы для студентов-акушеров.

”Мы разработали OMS, потому что мы считаем, что обучение медицинских работников в гибкой среде с нулевым риском изменит лечение пациентов во всем мире в лучшую сторону. Мы учимся лучше всего, когда делаем это на собственном опыте, и наша система позволит пользователям сделать это, не подвергая риску жизни пациентов”, — рассказал ведущий автор разработки Джек Поттл.