Британские подростки взломали карты метрополитена и смогли ездить бесплатно

Подростки не только воспроизвели хакерские трюки 2008 года, но и усовершенствовали их. 15 лет назад группа студентов из MIT планировала рассказать о методе бесплатных поездок на метро Бостона, но была засужена транспортным ведомством MBTA. Однако подростки 2023 года не столкнулись с такими проблемами.

Они создали портативный «терминал», который может добавлять любую сумму на CharlieCard или изменять её настройки, а также разработали приложение для Android, которое может добавлять поездки одним касанием.

Несмотря на их открытие, MBTA не угрожало им судом или попытками блокировки их выступления на Defcon. Вместо этого транспортное ведомство пригласило их на презентацию о найденных уязвимостях.