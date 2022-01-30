Британские ученые: COVID-19 нарушает перенос газов в легких человека

В последнем исследовании использовался специализированный метод МРТ-изображения, при котором пациенты вдыхают газ ксенон, лежа в сканере. Так можно проследить, как газ перемещается из легких в кровоток, что дает представление о том, как функционируют легкие.

В ходе эксперимента сравнивались три группы: пациенты продолжительно болеющие ковидом, имеющие нормальные результаты КТ, люди, госпитализированные с ковидом более трех месяцев назад и не страдающие от долгого течения болезни, и здоровая контрольная группа.

Результаты показывают, что у первой группы пациентов значительно нарушен газообмен из легких в кровь, даже если другие анализы в норме. Подобные нарушения были обнаружены у пациентов с ковидом, которые были госпитализированы с более тяжелой формой заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.