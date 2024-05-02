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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 22:10
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Британские ученые создали экологичный бетон

Используя минерал
Группа ученых из Императорского колледжа Лондона нашла способ сделать бетон экологичным. Они предлагают использовать для его производства минерал оливин. Традиционное производство бетона является одним из основных источников выбросов CO2 в атмосферу. Это происходит из-за использования ископаемого топлива при обжиге сырья и выделения CO2 при нагреве известняка.
Британские ученые создали экологичный бетон

© Ferra.ru

Ученые предлагают заменить клинкер, компонент цемента, который производится с выбросами CO2, на продукты переработки оливина. Оливин — это распространенный минерал, содержащий кремний и сульфат магния.

В ходе исследования ученые растворили оливин в серной кислоте, а затем пропустили через полученный раствор CO2. В результате образовался минерал под названием неоскит, который связывает CO2. Именно неоскит затем добавляется в смесь для производства бетона.

По словам ученых, новый бетон получается не только экологичным, но и более прочным и долговечным.

Для снижения выбросов CO2 при производстве экологичного бетона ученые предлагают использовать CO2, улавливаемый из воздуха или непосредственно с заводов, работающих на ископаемом топливе.

В зависимости от количества добавляемого неоскита, процесс производства бетона может быть углеродно-нейтральным или даже поглощать больше CO2, чем выделяется при его производстве.

Британские ученые создали экологичный бетон
© Royal Society Open Science (2024)