Британские ученые создали экологичный бетон

Ученые предлагают заменить клинкер, компонент цемента, который производится с выбросами CO2, на продукты переработки оливина. Оливин — это распространенный минерал, содержащий кремний и сульфат магния.

В ходе исследования ученые растворили оливин в серной кислоте, а затем пропустили через полученный раствор CO2. В результате образовался минерал под названием неоскит, который связывает CO2. Именно неоскит затем добавляется в смесь для производства бетона.

По словам ученых, новый бетон получается не только экологичным, но и более прочным и долговечным.

Для снижения выбросов CO2 при производстве экологичного бетона ученые предлагают использовать CO2, улавливаемый из воздуха или непосредственно с заводов, работающих на ископаемом топливе.

В зависимости от количества добавляемого неоскита, процесс производства бетона может быть углеродно-нейтральным или даже поглощать больше CO2, чем выделяется при его производстве.