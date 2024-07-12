Британские ученые создали ИИ для анализа МРТ сердца

Опубликовано 12 июля 2024, 22:35
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Британские ученые создали ИИ для анализа МРТ сердцаОн обучался на данных 814 пациентов
Британские ученые создали ИИ-алгоритм для анализа МРТ сердца, который поможет быстрее и точнее диагностировать сердечные заболевания. Исследование опубликовано в журнале European Radiology Experimental. Новый метод использует искусственный интеллект для анализа изображений сердца с МРТ-сканов.
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Разработанная модель обучалась на данных 814 пациентов и показала высокую точность. Анализ с помощью ИИ занимает всего несколько секунд, тогда как ручная оценка врачом может потребовать 45 минут.
В отличие от большинства предыдущих исследований, данная модель анализирует все четыре камеры сердца, а не только две основные. Автоматизация процесса оценки структуры и функции сердца позволит врачам быстрее поставить диагноз и назначать лечение.
Для подтверждения эффективности метода требуются дополнительные исследования с участием большего числа пациентов и использованием различных типов МРТ-сканеров.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак