Британские ученые создали ИИ для анализа МРТ сердца

Разработанная модель обучалась на данных 814 пациентов и показала высокую точность. Анализ с помощью ИИ занимает всего несколько секунд, тогда как ручная оценка врачом может потребовать 45 минут.

В отличие от большинства предыдущих исследований, данная модель анализирует все четыре камеры сердца, а не только две основные. Автоматизация процесса оценки структуры и функции сердца позволит врачам быстрее поставить диагноз и назначать лечение.

Для подтверждения эффективности метода требуются дополнительные исследования с участием большего числа пациентов и использованием различных типов МРТ-сканеров.