Британские учёные нашли затерянный кусочек доисторического мира

Исследователи британского Университета Бредфорда нашли в Северном море участок окаменелого леса, который может содержать следы доисторических людей.

Находка, как надеются учёные, относится к Мезолиту или среднему каменному веку. Она может показать остатки поселений ранних охотников-собирателей.

Учёные смогли взять пробы отложений на дне моря, когда были экспедиции на судне RV Belgic в районе Доггерленд — южной части Северного моря между восточными берегами современной Британии и материком. Они надеются обнаружить следы от древних поселений.

Ландшафт затонул в результате таяния ледников около восьми тысяч лет назад, но до этого, примерно 12 тысяч лет назад он постепенно освобождался от ледников и превратился в лесистую равнину, на которой проживало множество животных и сообщества ранних охотников-собирателей.

Взятые образцы показали наличие сжатого торфа, что указывает на плодородные водно-болотные угодья, подходящие для постоянного обитания человека.