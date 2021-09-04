Британские учёные создали похожее на джойстик устройство для восстановления после инсульта

Одно из последствий инсульта – астения, т.е. слабость рук. Для восстановления полноценной подвижности после инсульта требуется много времени, и в целом это задача сложная и дорогостоящая. К тому же в реабилитационном процессе крайне важна систематичность. Но, поскольку пациенты не всегда соблюдают режим, специалисты из Англии создали игровое устройство, с помощью которого реабилитация превращается в увлекательный процесс. Пациент просто должен играть на планшете по Wi-Fi и контролировать игру с помощью джойстика. Гаджет реагирует на малейшее движение и отвечает вибрацией. С помощью этого метода тренируется и мышечная память, и мелкая моторика – что важно при восстановлении не только конечностей, но и мозга.

Учёные провели клинические испытания с участием 30 пациентов и убедились в эффективности метода. В дальнейшем планируется провести исследования с большим количеством участников и адаптировать гаджет для домашнего использования.