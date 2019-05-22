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Британские учёные усомнились во вреде соцсетей

Негативное влияние на подростков переоценено

Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков. Результаты были опубликованы в журнале PNAS.

Психологи использовали данные проекта по мониторингу здоровья и состояния жителей Великобритании, который проходил с 2009 по 2016 года и 12 500 человек разных возрастов и социальных групп. Каждый из участников заполнял анкеты восемь раз в течением времени, отслеживая изменения самочувствие, эмоциональное состояние, образ жизни и другие параметры.

Тобиаса Денлина (Tobias Dienlin) с коллегами особенно заинтересовали подростки. Они выявили, что субъективное ощущение собственного благополучия человека практически не связано с фактом пользования социальными сетями. Исследователи признали, что пользователи соцсетей в среднем немного меньше довольно жизнью по сравнению с людьми, которые соцсетями не пользуются. Однако разница составляет менее одного процента. Более того, длительное пользование соцсетями, напротив, немного повышает самооценку. Девочки оказались больше подвержены влиянию соцсетей, чем мальчики.

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