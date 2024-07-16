Британский антимонопольный орган начал расследование в отношении Microsoft

Опубликовано 16 июля 2024, 21:35
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Британский антимонопольный орган начал расследование в отношении MicrosoftИз-за найма бывших сотрудников стартапа Inflection AI
Британский антимонопольный регулятор Competition and Markets Authority (CMA) начал официальное расследование в отношении Microsoft. Ведомство изучает обстоятельства найма бывших сотрудников стартапа Inflection AI и лицензирования его технологий.
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В ходе первого этапа расследования, которое завершится 11 сентября, CMA определит, следует ли переходить к более углубленному изучению ситуации (второй этап). Регулятор обеспокоен тем, что Microsoft, наняв сотрудников Inflection AI и использовав их разработки, фактически совершил слияние с компанией, избежав при этом пристального внимания антимонопольных органов.
CMA предстоит выяснить, «привело ли это к созданию ситуации, подпадающей под действие положений о слияниях закона о предприятиях 2002 года», и оказало ли это негативное влияние на конкуренцию в Великобритании.
Подобное разбирательство ведется в отношении Microsoft и в США — Федеральная торговая комиссия также изучает ситуацию с Inflection AI.
Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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