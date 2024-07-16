Британский антимонопольный орган начал расследование в отношении Microsoft

В ходе первого этапа расследования, которое завершится 11 сентября, CMA определит, следует ли переходить к более углубленному изучению ситуации (второй этап). Регулятор обеспокоен тем, что Microsoft, наняв сотрудников Inflection AI и использовав их разработки, фактически совершил слияние с компанией, избежав при этом пристального внимания антимонопольных органов.

CMA предстоит выяснить, «привело ли это к созданию ситуации, подпадающей под действие положений о слияниях закона о предприятиях 2002 года», и оказало ли это негативное влияние на конкуренцию в Великобритании.

Подобное разбирательство ведется в отношении Microsoft и в США — Федеральная торговая комиссия также изучает ситуацию с Inflection AI.