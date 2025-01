Британский филиал Ubisoft закрыл студию поддержки и уволил 185 человек

Одним из шагов компании стало закрытие студии поддержки. Как пишет Engadget, «судьба 50 сотрудников студии Leamington, приобретённой Ubisoft в 2017 году, прекращается». Ещё одно британское подразделение, Ubisoft Reflections, также увольняет сотрудников, в то время как в немецкой Düsseldorf и шведской Stockholm проводится реструктуризация.

Ubisoft заявила, что эти решения связаны «с определением приоритетов проектов и обеспечением долгосрочной стабильности». Ubisoft выразила благодарность уволенным сотрудникам и обещала поддержать их в переходный период.

Как отмечается, студия Leamington была известна как FreeStyleGames и принимала участие в разработке таких игр, как Tom Clancy's The Division, Star Wars Outlaws, Skull and Bones и Far Cry 5.