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Британский корабль-разведчик заплыл в Черное море
Пока, вроде как, без происшествий
Как стало известно из данных международной системы отслеживания передвижения судов AIS, британский корабль-разведчик HMS Enterprise заплыл в черное море.
По имеющийся на момент написания материала данным, прибыл корабль из кипрского порта Лимасол. При этом, напомним, 13 сентября также сообщалось о том, что американский эсминец “Росс” проплыл на близком расстоянии от российских границ на Балтике. Данный случай был воспринят достаточно серьезно, в связи с чем балтийский флот России развернул корабельную и авиационную группировку для слежения за кораблем США.
Стоит отметить, что ранее, 15 сентября, в сети появилась информация, согласно которой американский эсминец “Франклин Рузвельт” вошел в Черное море. Для обеспечения безопасности отечественных вод, российский фрегат “Адмирал Эссен” начал слежение за американским судном.