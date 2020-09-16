Британский корабль-разведчик заплыл в Черное море

По имеющийся на момент написания материала данным, прибыл корабль из кипрского порта Лимасол. При этом, напомним, 13 сентября также сообщалось о том, что американский эсминец “Росс” проплыл на близком расстоянии от российских границ на Балтике. Данный случай был воспринят достаточно серьезно, в связи с чем балтийский флот России развернул корабельную и авиационную группировку для слежения за кораблем США.

Стоит отметить, что ранее, 15 сентября, в сети появилась информация, согласно которой американский эсминец “Франклин Рузвельт” вошел в Черное море. Для обеспечения безопасности отечественных вод, российский фрегат “Адмирал Эссен” начал слежение за американским судном.