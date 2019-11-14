Британский миллиардер планирует выкупить 25% российской "Победы"

По словам источника федерального телеканала, на данный момент не идет никакой речи о том, что бизнесмен предпринимает какие-либо конкретные действия, но при этом подобные “намерения не исключаются".

Напомним, что еще в сентябре 2019 года глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев выступил с заявлением, что по его мнению, было бы неплохо привлечь инвестиции в “Победу”, продав 25% плюс одну акцию компании. Вырученные со сделки средства Артемьев предложил потратить на создание еще одного отечественного лоукостера.