Наука и технологии
Сегодня 15:08
Британский миллиардер планирует выкупить 25% российской "Победы"
По крайней мере об этом заявило приближенное к бизнесмену лицо
На сайте проекта "Вести.Экономика" телеканала "Россия 24" появилась информация о том, что известный британский миллиардер и владелец Virgin Group Ричард Брэнсон занимается изучением вопроса возможности покупки 25% и одной акции российской авиакомпании "Победа".
По словам источника федерального телеканала, на данный момент не идет никакой речи о том, что бизнесмен предпринимает какие-либо конкретные действия, но при этом подобные “намерения не исключаются".
Напомним, что еще в сентябре 2019 года глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев выступил с заявлением, что по его мнению, было бы неплохо привлечь инвестиции в “Победу”, продав 25% плюс одну акцию компании. Вырученные со сделки средства Артемьев предложил потратить на создание еще одного отечественного лоукостера.