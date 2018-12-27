Британский министр обороны выразил «серьёзные опасения» в отношении Huawei

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) выразил глубокую озабоченность в отношении китайской компании Huawei, которая предоставляет технологии для будущих британских сетей пятого поколения. Об этом сообщила газета Times.

Уильямсон заявил журналистам: «У меня имеются серьёзные, глубокие опасения по поводу того, что Huawei обеспечивает создание 5G-сетей в Британии. Мы должны расследовать это очень тщательно».

Также он отметил, что Британии стоит присмотреться к тем мерам, которые её партнёры, такие как Австралия и США, принимают, чтобы максимально обезопасить сети пятого поколения, а также признать, что власти Китая иногда действуют враждебно.

Отметим, что против Huawei выступили не только власти США. Также использование 5G-оборудования было запрещено в Новой Зеландии. Запрет госзакупок оборудования Huawei и ZTE также планируется в Японии.