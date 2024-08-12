Британский монетный двор начал добывать золото из электронных отходов

Это первая в мире промышленная установка, использующая запатентованную технологию канадской компании Excir для извлечения золота из печатных плат (PCB), найденных в старых электронных устройствах, таких как телевизоры, ноутбуки и мобильные телефоны.

Новая фабрика, расположенная в Уэльсе, способна перерабатывать до 4000 тонн электронных отходов ежегодно.

Процесс добычи происходит при комнатной температуре, что делает его более энергоэффективным и экономически выгодным по сравнению с традиционными методами добычи золота.

Полученное золото используется для производства ювелирных изделий премиум-класса, таких как коллекция 886 от The Royal Mint.

Анна Джессоп, генеральный директор монетного двора, подчеркнула, что этот проект не только сохранит ценные ресурсы для будущих поколений, но и поддержит традиционное мастерство, которым знаменит монетный двор.