Британский парламент раскритиковал цифровые валюты

Наука и технологии
Сегодня в 14:15
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Британский парламент раскритиковал цифровые валютыПока что их введение невыгодно
Доклад Палаты лордов Великобритании отметил, что введение Банком Англии цифрового фунта стерлингов для общего пользования может создать серьезные проблемы для финансовой стабильности и конфиденциальности данных, а также повысить стоимость кредитов.
Концепция сопряжена с большим риском при небольшом вознаграждении. Потенциальные преимущества цифрового фунта преувеличены или достижимы с помощью менее рискованных альтернатив
Майкл Брюс Форсайт
Член Палаты лордов
По мнению Палаты лордов, цифровой фунт может привести к оттоку средств с банковских счетов на электронные кошельки, что приведет к увеличению стоимости кредитов и может подорвать финансовую стабильность в период кризиса.
Цифровой фунт также опасен для безопасности — как отдельные учетные записи, так и централизованный реестр в целом могут стать мишенью для атак злоумышленников. По этой причине система национальной цифровой валюты должна адаптироваться для отражения угроз.
Источник: Доклад Палаты лордов