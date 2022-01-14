Британский парламент раскритиковал цифровые валюты

По мнению Палаты лордов, цифровой фунт может привести к оттоку средств с банковских счетов на электронные кошельки, что приведет к увеличению стоимости кредитов и может подорвать финансовую стабильность в период кризиса.

Цифровой фунт также опасен для безопасности — как отдельные учетные записи, так и централизованный реестр в целом могут стать мишенью для атак злоумышленников. По этой причине система национальной цифровой валюты должна адаптироваться для отражения угроз.