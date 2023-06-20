Британский пилот рассказал, какие места лучше всего бронировать в самолёте

По словам пилота, следует избегать полёта в хвосте, и дело не в запахе из туалета, как часто говорят, а в том, что в хвостовой части самолёта наиболее сильно ощущается турбулентность.

Смит посоветовал всегда бронировать места так, чтобы не оказаться на среднем, особенно это актуально для дальних полётов. Он отметил, что сотрудники авиакомпаний для личных нужд всегда бронируют места именно таким образом.

«Чем длиннее полёт, тем важнее правильно выбрать место. Если ваша единственная цель — сэкономить деньги, выбрав самый дешёвый вариант тарифа, скорее всего, вы окажетесь на среднем месте. В любом рейсе продолжительностью более нескольких часов я рекомендую доплачивать за возможность выбора места. Только имейте в виду, что самолёты конфигурируются по-разному в зависимости от модели и рынка. Предварительно можно взглянуть на схемы и обзоры на специализированных сайтах», — рассказал Патрик Смит.