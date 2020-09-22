Британский самолет-разведчик был перехвачен у границ России

Соответствующее сообщение было опубликовано Национальным центром управления обороной России, пишет РИА Новости. Так, в нем говорится о том, что отечественные средства контроля успешно засекли над нейтральными водами некую воздушную цель, для опознания которой в воздух подняли два истребителя МиГ-31. В итоге, ими было выяснено, что к границе подлетел британский самолет-разведчик R-1 Sentinel.

Также в официальном заявлении центра управления обороной говорится о том, что после полного сопровождения британского разведывательного аппарата, российские истребители вернулись на аэродром базирования. При этом, судя по всему, граница Российской Федерации все же не была нарушена.