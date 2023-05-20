Британское правительство отказалось помочь космической компании Virgin Orbit

Он отметил, что правительство готово поддержать конкретное предложение, исходящее от Virgin Orbit, но покупать компанию не намерено.

Лицензия, выданная Virgin Orbit Управлением гражданской авиации Великобритании ещё в силе, но всё может измениться после продажи компании как банкрота.

«Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — заявил Фриман.