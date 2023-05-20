Наука и технологии
21:47, 20 мая 2023
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Британское правительство отказалось помочь космической компании Virgin Orbit

В правительстве ждут конкретных предложений

Британское правительство официально отказалось финансово поддерживать космическую компанию Virgin Orbit на фоне объявленного банкротства. Об этом заявил министр науки, инноваций и технологий Великобритании Джордж Фриман.

Он отметил, что правительство готово поддержать конкретное предложение, исходящее от Virgin Orbit, но покупать компанию не намерено.

Лицензия, выданная Virgin Orbit Управлением гражданской авиации Великобритании ещё в силе, но всё может измениться после продажи компании как банкрота.

«Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — заявил Фриман.

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