Британское правительство отказалось помочь космической компании Virgin Orbit

21:47, 20 мая 2023
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Британское правительство отказалось помочь космической компании Virgin OrbitВ правительстве ждут конкретных предложений
Британское правительство официально отказалось финансово поддерживать космическую компанию Virgin Orbit на фоне объявленного банкротства. Об этом заявил министр науки, инноваций и технологий Великобритании Джордж Фриман.
Он отметил, что правительство готово поддержать конкретное предложение, исходящее от Virgin Orbit, но покупать компанию не намерено.
Лицензия, выданная Virgin Orbit Управлением гражданской авиации Великобритании ещё в силе, но всё может измениться после продажи компании как банкрота.
«Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — заявил Фриман.