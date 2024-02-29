Британское правительство внедрит ИИ для автоматизации работы госслужащих

Инструмент обещает анализировать и подводить итоги информации из надежных источников, таких как парламентская запись. Проводится также тестирование аналогичного инструмента для формирования ответов на обращения граждан. Дауден утверждает, что ИИ может выполнять эту задачу, но пока неизвестно по скорости работы.

Вице-премьер подчеркнул, что использование ИИ критически важно для сокращения числа госслужащих. Однако он заявил, что в чувствительных политических вопросах, решениях или новых областях ИИ не будет использоваться. Тем не менее, подразделение ИИ в Кабинете министров планирует расшириться, увеличив число сотрудников с 30 до 70 и получив бюджет в £110 миллионов ($ 139,1 миллиона).