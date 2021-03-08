Наука и технологии
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Британскому авианосцу Queen Elizabeth «предсказали» китайские атаки
Но подготовили ли к ним экипаж корабля?
Как стало известно, британский авианосец HMS Queen Elizabeth уже приступил к своей первой «длительной миссии». Но, согласно мнению экспертов, корабль может столкнуться с китайской атакой в одном из проливов.
Речь идёт о Тайваньский пролив, через который Queen Elizabeth пройдёт после мая-июня. По мнению того же The Sunday Times, китайская сторона может оказывать противодействие британскому кораблю, передаёт Военное Обозрение.
Так, например, китайские военные будут прикладывать все усилия к тому, чтобы заглушать сигналы авианосца. Также они могут создавать помехи для систем радиолокации и бортового радиоэлектронного оборудования.
Напомним, что HMS Queen Elizabeth – головной корабль одноимённого проекта. Его эксплуатация началась ещё в 2017 году. Дальность его плавания равняется 10 тыс морских миль, а полное водоизмещение – около 70 тыс тонн. Команда авианосца состоит из примерно 1,6 тыс человек.