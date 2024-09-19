Broadcom исправила критическую уязвимость в своих виртуальных серверах

Опубликовано 19 сентября 2024, 10:301 мин.
Broadcom исправила критическую уязвимость в своих виртуальных серверахХакеры могли воздействовать на предприятия
Компания Broadcom, один из крупнейших производителей полупроводниковой продукции и ПО, в том числе для серверов, исправила критическую уязвимость в VMware vCenter Server — платформе виртуализации облачных вычислений. Уязвимость позволяла злоумышленникам удалённо выполнять код на необновлённых серверах.
Уязвимость, обнаруженная исследователями безопасности TZL во время хакерского конкурса Matrix Cup 2024, связана с реализацией протокола DCE/RPC vCenter и затрагивает продукты Broadcom VMware vSphere и VMware Cloud Foundation. Злоумышленники могли использовать уязвимость без авторизации, отправляя специально созданный сетевой пакет.
Обновления с патчами безопасности для устранения этой уязвимости теперь доступны через обновления vCenter Server. Как сообщает портал Bleeping Computer, организации должны установить одну из версий обновлений, перечисленных в VMware Security Advisory, чтобы обеспечить защиту, а также самостоятельно оценивать адекватность других средств защиты в зависимости от уровня безопасности и настроек брандмауэра.