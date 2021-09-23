Брокколи оказались полезными для профилактики гипертонии

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Исследователи обратили внимание на то, что многие люди, которые имеют повышенное давление, даже не осведомлены об этом. Именно эта категория людей имеет повышенные риски смерти от сердечного приступа. Сюда можно отнести курящих людей и имеющих лишний вес. Кроме того, в группе риска также те пациенты, у которые есть в роду люди с плохим анамнезом.

Ученые отмечают, что для лечения повышенного давления не стоит ограничиваться лишь употребление таблеток, но и заниматься своим рационом питания. Ключевым продуктом, нормализующим давление, была названа брокколи. Дело в том, что эта капуста имеет в своем составе фолиевую кислоту, фитоэстрогены, витамин С, калий, кальций и магний. Всего четыре порции брокколи в неделю способствуют спаду артериального давления.