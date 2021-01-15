Броня нового поколения для российских военных будет сделана из полиэтилена

В сети появились подробности об уже третьем поколении боевой экипировки российских военных. Речь идёт о так называемом «Сотнике», который должен прийти на смену текущему «Ратнику». Судя по имеющимся данным, новинка будет сделана из сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна.