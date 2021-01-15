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Броня нового поколения для российских военных будет сделана из полиэтилена
Благодаря этому экипировка будет заметно легче аналогов и менее сковывающей
В сети появились подробности об уже третьем поколении боевой экипировки российских военных. Речь идёт о так называемом «Сотнике», который должен прийти на смену текущему «Ратнику». Судя по имеющимся данным, новинка будет сделана из сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна.
Использование именно этого материала обеспечит броню нового поколения такими качествами как рекордно малый вес и возможность подгонки под анатомические особенности бойца, сообщает РИА Новости. Последнее позволит бойцу чувствовать себя свободнее и взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий.
При этом экипировка будет иметь повышенную защищённость в сравнении с существующими типами бронежилетов. Мы рассчитываем получить такой эффект за счёт применения специальных амортизирующих средств.
Стоит отметить, что на данный момент нет точной информации, в какие сроки можно ожидать поставок боевого комплекса.