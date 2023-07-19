Броня панцирных рыб начиналась как часть нервной системы

Учёные обнаружили, что у ранних рыб, таких как осетровые, нервный гребень, который начинается в мозге, превращался в костную броню, покрывающую их тела.

Это может указывать на древнюю роль в формировании костей, уходящую к бронированным рыбам девонского периода.

Изучение нейронного гребня позволило учёным определить, что он формирует материал, похожий на кость, включая бронированные чешуйки рыб. Эти результаты могут дать подсказку о происхождении костей и у других позвоночных животных.

Важность открытия заключается в том, что ранние рыбы, которые были покрыты костной броней, были распространены в эволюции до появления других линий позвоночных.

Исследования также позволяют предположить, что у предков позвоночных нейронный гребень играл основную роль в формировании костей. Однако у современных млекопитающих эта способность могла быть утрачена в процессе эволюции.