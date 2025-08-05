«Бросать девушку или нет?» — ChatGPT больше не даст прямой ответ

Модель научили помогать пользователю рассуждать, а не выдавать категоричные решения. Вместо ответа она будет задавать уточняющие вопросы, предлагать взвесить плюсы и минусы, чтобы человек сам пришёл к выводу.

Компания объяснила это стремлением сделать ChatGPT по-настоящему полезным, особенно в сложных ситуациях. Также они признали, что в предыдущем обновлении модель стала «слишком соглашательской» — теперь это поведение откатили.

В долгих сессиях ChatGPT начнёт мягко напоминать пользователю о необходимости передохнуть. Как именно будут работать эти подсказки, ещё настраивается, чтобы они воспринимались естественно.

Кроме того, OpenAI создаёт экспертную группу с участием специалистов по ментальному здоровью, подростковой психологии и взаимодействию с ИИ. К работе также привлекли более 90 врачей из 30 стран.