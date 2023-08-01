«Бросок кобры»: Российские компании оказались под атакой вируса White Snake

Компании в России стали жертвами атаки вируса White Snake, который приходит в виде электронных писем с вредоносными вложениями. Целью атаки является кража логинов, паролей и доступа к микрофонам и веб-камерам на компьютерах пользователей.

Хакеры отправляют фишинговые письма от имени Роскомнадзора с уведомлениями о посещении экстремистских сайтов. Во вложениях представлены два файла. Один из них предположительно, содержит уведомление о посещении запрещённых ресурсов, а другой якобы доказательства этого. В действительности, второй файл скрывает вирус.

Вирус, White Snake, продаётся в подполье и использует «коммерческую» модель продаж. Он способен собирать данные через популярные браузеры, мессенджеры, электронные почты и другие приложения. Атака на одного сотрудника может привести к доступу к данным других работников, создавая серьёзную угрозу для компаний и их информации.