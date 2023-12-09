BTC побил все рекорды криптовалют по числу кошельков, на которых хранятся монеты

Согласно аналитикам, в мире насчитывается 50,21 млн биткоин-адресов. Количество биткоин-кошельков выросло на 17% с начала года. Это говорит о том, что BTC не случайно — самая капитализированная криптовалюта. И цена монеты сейчас удерживается на уровне $43177.

Суммарно на всех биткоин-адресах находится порядка 1,25 млрд BTC. Среди криптовалют это абсолютный рекорд.