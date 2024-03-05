BTC рванул вверх и вырос до $69 тысяч. На одной из бирж даже сломался баланс

На прошедшей неделе монета выросла до $64 тысяч, затем снизилась до $52 тысяч, а в понедельник актив снова вырос до почти $69 тысяч. После этого последовала коррекция до $55800, но сейчас BTC снова набирает обороты. На момент написания материала курс биткоина к доллару составлял $67089.

Одна их крупнейших криптобирж, Coinbase, выступила с заявлением, что у части инвесторов на фоне скачка биткоина наблюдались сбои в торговле монетой и отображении баланса. Но компания выпустила исправление этой ошибки, отметив, что были только проблемы с отображением, на реальные счета это не повлияло.