BTC рванул вверх и вырос до $69 тысяч. На одной из бирж даже сломался баланс

Опубликовано 05 марта 2024, 15:51
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BTC рванул вверх и вырос до $69 тысяч. На одной из бирж даже сломался балансЭто очередное преодоление исторического максимума
В преддверии халвинга, ожидаемого в апреле, в понедельник, 4 марта, BTC вырос с $67 тысяч до $68700. На данный момент это повторение исторического максимума, достигнутого биткоином в ноябре 2021 года.
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На прошедшей неделе монета выросла до $64 тысяч, затем снизилась до $52 тысяч, а в понедельник актив снова вырос до почти $69 тысяч. После этого последовала коррекция до $55800, но сейчас BTC снова набирает обороты. На момент написания материала курс биткоина к доллару составлял $67089.
Одна их крупнейших криптобирж, Coinbase, выступила с заявлением, что у части инвесторов на фоне скачка биткоина наблюдались сбои в торговле монетой и отображении баланса. Но компания выпустила исправление этой ошибки, отметив, что были только проблемы с отображением, на реальные счета это не повлияло.