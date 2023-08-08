Будет как с Apple? Из Tesla уволился финансовый директор

16:41, 08 августа 2023
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Будет как с Apple? Из Tesla уволился финансовый директорАкции компании тут же упали
Производитель электромобилей, компания Илона Маска Tesla, уведомила Комиссию по ценным бумагами и биржам США об уходе финансового директора Зака Киркхорна.
Этот топ-менеджер проработал в Tesla 13 лет. Перед уходом он поблагодарил Маска за «оптимизм и лидерство, которые вдохновили многих». После сообщений об уходе Киркхорна акции Tesla упали на 3,8%.
Место ушедшего финансового директора занял главный бухгалтер компании Вайбхав Танеджа. Этот менеджер работает в Tesla с 2017 года. До прихода был финансовым директором SolarCity Corporation, которую в 2016 году приобрела Tesla.