Будет как с Apple? Из Tesla уволился финансовый директор

Этот топ-менеджер проработал в Tesla 13 лет. Перед уходом он поблагодарил Маска за «оптимизм и лидерство, которые вдохновили многих». После сообщений об уходе Киркхорна акции Tesla упали на 3,8%.

Место ушедшего финансового директора занял главный бухгалтер компании Вайбхав Танеджа. Этот менеджер работает в Tesla с 2017 года. До прихода был финансовым директором SolarCity Corporation, которую в 2016 году приобрела Tesla.