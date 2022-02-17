Будет ли очередная летняя волна COVID-19 в России — отвечает инфекционист

Все подобные математические модели должны восприниматься гипотетически. Модель основывается на тех закономерностях, которые были, но не всегда может учитывать те закономерности, которые появятся, я имею в виду появление новых штаммов, их агрессивность, их антигенная изменчивость и то, как на это среагирует иммунная система человека.