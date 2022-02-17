Будет ли очередная летняя волна COVID-19 в России — отвечает инфекционист

Наука и технологии
Вчера в 22:10
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Будет ли очередная летняя волна COVID-19 в России — отвечает инфекционистИ закончится ли пандемия на омикроне
Коронавирусная инфекция имеет свойство «накатывать» на страны волнами. Об очередной такой летней волне высказался доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По словам специалиста, шестая волна COVID-19, ожидаемая в июне, вполне может даже не начаться. Он также высказал сомнения в математических расчётах Алексея Боровкова, который ранее спрогнозировал её распространение в России именно в этот период.
Все подобные математические модели должны восприниматься гипотетически. Модель основывается на тех закономерностях, которые были, но не всегда может учитывать те закономерности, которые появятся, я имею в виду появление новых штаммов, их агрессивность, их антигенная изменчивость и то, как на это среагирует иммунная система человека.
Сергей Вознесенский
При этом эксперт также допустил, что на омикрон-штамме нынешняя пандемия не закончится.
Источник: РБК