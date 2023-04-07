Будет ли Россия останавливать развитие искусственного интеллекта, как призывал Илон Маск

Всегда будут стоять такие серьёзные философские вопросы — до чего допускать с точки зрения алгоритмизации искусственный интеллект. Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, ну, мы должны просто прислушаться к этому, посмотреть, какое рациональное зерно, ну, и постараться не сделать каких-то ошибок.



