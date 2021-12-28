Будет ли Россия повторно испытывать стрельбу по спутникам

Наука и технологии
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Будет ли Россия повторно испытывать стрельбу по спутникамОтвет неоднозначный
В своей недавней беседе с The New York Times глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что скорее всего Россия более не будет испытывать противоспутниковое вооружение.
Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да.
Дмитрий Рогозин
Глава «Роскосмоса»
В ноябре Минобороны РФ сообщило, что во время проведенных испытаний был успешно поражён недействующий российский космический аппарат.
Вскоре выяснилось, что был уничтожен спутник «Целина-Д», который находился на орбите земли с 1982 года. В Минобороны заявили, что образовавшиеся фрагменты спутника не несут угрозы Международной космической станции (МКС) и другим аппаратам.
Эти фрагменты внесли в каталог отечественной системы контроля космического пространства. Их будут сопровождать до прекращения их существования.
Источник: The New York Times