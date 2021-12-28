Будет ли Россия повторно испытывать стрельбу по спутникам

В ноябре Минобороны РФ сообщило, что во время проведенных испытаний был успешно поражён недействующий российский космический аппарат.

Вскоре выяснилось, что был уничтожен спутник «Целина-Д», который находился на орбите земли с 1982 года. В Минобороны заявили, что образовавшиеся фрагменты спутника не несут угрозы Международной космической станции (МКС) и другим аппаратам.

Эти фрагменты внесли в каталог отечественной системы контроля космического пространства. Их будут сопровождать до прекращения их существования.