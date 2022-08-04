Будет ли в России пик заболеваемости коронавирусом в ближайшее время

По словам эксперта, пик ожидается в конце августа. При этом учёный уверен, что перегрузки российского здравоохранения не будет, так как на фоне превалирующего омикрон-штамма, госпитализация требуется в редких случаях.

«Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [подъём] где-то в конце июля — значит, в конце августа должен быть пик», — отметил Альтштейн.