Будет ли в России создана вакцина для борьбы с новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кракен»

Для борьбы с ним и со всеми новыми субвариантами коронавируса Центром им. Гамалеи будет разработана соответствующая вакцина. Об этом рассказал глава научного учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, препарат будет направлен против всех разновидностей COVID-19 с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («Кракен»). Причём собирать вакцину будут быстро из-за возможного интенсивного распространения вируса.

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать», — отметил Гинцбург.