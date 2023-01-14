02:55, 14 января 2023
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Будет ли в России создана вакцина для борьбы с новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кракен»Рассказал учёный
В России разработают вакцину для борьбы с новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кракен». На днях Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кракен».
Фото: Profile.ru
Для борьбы с ним и со всеми новыми субвариантами коронавируса Центром им. Гамалеи будет разработана соответствующая вакцина. Об этом рассказал глава научного учреждения Александр Гинцбург.
По его словам, препарат будет направлен против всех разновидностей COVID-19 с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («Кракен»). Причём собирать вакцину будут быстро из-за возможного интенсивного распространения вируса.
«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать», — отметил Гинцбург.