Будет сделано в срок: раскрыты подробности разработки российской ракеты Союз-5

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Будет сделано в срок: раскрыты подробности разработки российской ракеты Союз-5Стоит признать, что это приятно удивляет
Первый заместитель генерального директора РКЦ «Прогресс» Евгений Лукин рассказал о том, в каком состоянии находится процесс разработки российской ракеты-носителя Союз-5.
По его словам, прямо сейчас всё идёт по плану — новинка, как и было заявлено изначально, будет готова уже в 2023 году. При этом отличительной особенностью ракеты является то, что в её создании используют исключительно отечественные комплектующие.
То есть да, металл, технологии, система управления, станки и приборы — всё это сделано на территории России.
Стоит также отметить, что при разработке новинки впервые используется инновационный метод сварки трением с перемешиванием. Такой способ сменил более традиционную аргонно-дуговую сварку.
При этом руководство «Прогресса» поделилось информацией о том, что санкции никак не повлияли на работу предприятия.