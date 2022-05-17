Будет сделано в срок: раскрыты подробности разработки российской ракеты Союз-5

По его словам, прямо сейчас всё идёт по плану — новинка, как и было заявлено изначально, будет готова уже в 2023 году. При этом отличительной особенностью ракеты является то, что в её создании используют исключительно отечественные комплектующие.

То есть да, металл, технологии, система управления, станки и приборы — всё это сделано на территории России.

Стоит также отметить, что при разработке новинки впервые используется инновационный метод сварки трением с перемешиванием. Такой способ сменил более традиционную аргонно-дуговую сварку.

При этом руководство «Прогресса» поделилось информацией о том, что санкции никак не повлияли на работу предприятия.