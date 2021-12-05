Будни армии РФ: Танк Т-90А поднимает упавшую на бок самоходку «Мста-С»

Сообщается, что самоходка опрокинулась с трала при перевозке седельным тягачем КамАЗ-65225. В то же время нет никакой информации о том, когда и где именно произошёл инцидент. Судя по ролику, дело происходило летом в степной местности.

Пользователи уже выдвинули предположение о том, что «Мста-С» могла перевернуться в момент заезда на трал или съезда с него. Чаще всего подобное происходит, когда за руль садится недостаточно опытный механик-водитель. Но бывает и такое, что с «перевёртышем» сталкиваются опытные военнослужащие.

Напомним, что 152-мм САУ «Мста-С» оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дистанция поражения орудия составляет 29 км, при этом вместительность боекомплекта – 50 снарядов.