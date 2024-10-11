Будьте осторожны: эксперт предупредил о невозможности стереть цифровой след

Собственно, все сервисы сохраняют информацию о пользователях. К примеру, на YouTube сохраняются данные о всех просмотренных роликах, а геолокация в телефоне позволяет отследить все маршруты пользователя с точной детализацией.

Не поможет и режим инкогнито в браузерах — информация всё равно отправляется на серверы компаний, пусть и в меньшем объёме. От сбора информации защитит лишь отказ от гаджетов, а также удаление аккаунтов в сервисах и страниц в соцсетях и мессенджерах.

Однако и это, по мнению Зимина, не поможет. Даже бегство в лес — и там найдут благодаря всё той же электронике. Существует и фантастическая версия, предполагающая возможность запросить свои данные из всех источников и потребовать всё удалить. А возможно ли это — вопрос риторический.

«Можно ограничить доступ приложений к микрофону и геолокации, использовать режим инкогнито в браузере, но это лишь снизит объём собираемых данных. А если вы сбежите в лес, чтобы больше никому не передавать данные, то про вас обязательно напишут в интернете что-то вроде "сумасшедший живёт в чаще и отвергает технологии"», — подчеркнул специалист.