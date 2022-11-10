Наука и технологии
22:10, 10 ноября 2022
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Будьте осторожны! Пять мошеннических приёмов во время распродажи «Чёрная пятница»

Мошенники в это время активизируются

Директор департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров и контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова предупредили россиян об опасности обмана со стороны мошенников в «Чёрную пятницу».

Будьте осторожны! Пять мошеннических приёмов во время распродажи «Чёрная пятница»

Эксперты назвали пять основных схем, которые злоумышленники используют до сих пор.

Один из приёмов мошенников эксперты назвали атакой клонов. Обычно мошенники копируют сайты небольших компаний и торговых сервисов. Но накануне распродаж, особенно в «Чёрную пятницу», они начинают имитировать функционал сайтов популярных и крупных интернет-магазинов. В такие периоды лучше проверять возраст ресурса с помощью таких сервисов, как whois, reg.ru и подобных.

Второй по статистке является такая схема, как «привлекательный спам». Мошенники рассылают письма с обещаниями порой колоссальных скидок, но вместо ссылок на настоящие сайты с распродажей пользователя из письма перенаправляют на фишинговые ресурсы.

Есть ещё одна схема, которая называется «остатки сладки». Здесь пользователей привлекают возможностью что-то купить со скидкой на сайтах ушедших из России зарубежных компаний. Но на практике людям подсовывают ссылки на фейковые порталы зарубежных продавцов и якобы официальные аккаунты в соцсетях и мессенджерах.

Следущая схема — объявления с обнулением. С 2020 года популярность этого метода среди мошенников снизилась, но накануне крупных распродаж всплески всё ещё бывают. Заключается схема в объявлениях на легитимных онлайн-досках, в которых обещают скидки и для оплаты переводят покупателя на фишинговые страницы оплаты или во внешние мессенджеры либо соцсети, в которых пользователь не защищён от фиктивной сделки, как и в предыдущем случае.

В целом слишком низкая цена должна насторожить.

И ещё одна опасная для пользователей схема — абсолютно проигрышные лотереи. Потенциальной жертве мошенники предлагают сыграть в якобы беспроигрышную лотерею. Обычно их проводят от имени известных интернет-магазинов.

Человеку предлагают очень дешёвый товар в обмен на небольшую комиссию. Само собой, для этого нужны данные карты. В лучшем случае жертва раскроет свои персональные данные, в худшем — для чего всё и делается — потеряет не только «комиссию», но и все деньги на карте.

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